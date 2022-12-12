الرئيس الروسي يتصل برئيس أذربيجان

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

اتصل رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا 12 ديسمبر برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

نوقشت خلال المكالمة الهاتفية عدد من الجوانب العملية لتحقيق الاتفاقيات بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا التي تم التوصل إليها في كل من 9 نوفمبر عام 2020م و11 يناير و26 نوفمبر عام 2021م و31 أكتوبر العام الحالي بما فيه خطط إعادة بناء الطرق المواصلات والاتصالات الاقتصادية واللوجيستية في جنوب القوقاز.

كما تبادل زعيمي الدولتين وجهات نظر حول اتصالات لاحقة.