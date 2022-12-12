اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" يعقد في بروكسل
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٥:١٧]
باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)
يعقد اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
أفادت وكالة أذرتاج أن وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف يشارك في الاجتماع.
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