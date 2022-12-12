باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج) يعقد اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي في بروكسل. أفادت وكالة أذرتاج أن وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف يشارك في الاجتماع.

AZERTAG.AZ : اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" يعقد في بروكسل

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