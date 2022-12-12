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    سياسة


    اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" يعقد في بروكسل

    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٧]

    باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)

    يعقد اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف يشارك في الاجتماع.

    AZERTAG.AZ : اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" يعقد في بروكسل
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