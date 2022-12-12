تطهير مساحة 47 هكتارا من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٢]
باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)
نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 5-10 ديسمبر لغم مضاد للمشاة و3 ألغام مضادة للدبابات و47 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام ولاتشين وشوشا وخوجاوند وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.
وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 271 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.
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