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    اقتصاد


    ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ

    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)

    شكل مؤشر أسعار المستهلك خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري بنسبة 113.8 في المائة قياسا الى الفترة عينها من العام الماضي ومن جملتها لمنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 119.5 في المائة وللمنتجات غير الغذائية بنسبة 101.2 في المائة والخدمات المدفوعة للأهالي بنسبة 120.1 في المائة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن هيأة الإحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ
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