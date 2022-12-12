أذربيجان تقدم مذكرة الى الجانب الروسي "الخارجية" الأذربيجانية تناشد قوات حفظ السلام الروسية أن تحترم بشدة سيادةَ أذربيجان وسلامة أراضيها

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزاده في 11 ديسمبر إن الجانب الأذربيجاني توجه عدة مرات بنداء إلى قيادة قوات حفظ السلام الروسية لمنع الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية في جزء من الأراضي الأذربيجانية الذي تنشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية، وكذلك إزالة عواقب التأثير السلبي على البيئة. وفي كثير من الحالات لم يتلق الجانب الأذربيجاني أي رد من قبل قوات حفظ السلام على نداءاته ولم يُتخذ أي تدبير لمنع الاستغلال غير الشرعي لثروات أذربيجان الطبيعية. وفقا للمعلومات التي حصلت عليها أذربيجان، يشاهد تكثيف اعمال الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية ونهبها وسلبها خاصة في منجمي "قيزيل بولاق" للذهب و"دميرلي" للنحاس والموليبدنوم، فضلا عن تدهور الحالة البيئية.

وأشير إلى أن المباحثات أجريت منذ 3 ديسمبر العام الحالي بين ممثلين عن هيئات أذربيجان الحكومية ذات الصلة وقوات حفظ السلام الروسية بغية زيارة المتخصصين الأذربيجانيين تلك الأراضي وتحديد أساليب مراقبة الاعمال فيها.

فشلت محاولات ممثلين من أذربيجان لزيارة هذين المنجمين الاذربيجانيين في 10 ديسمبر، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بعد الكشف عن استغلال ثرواتهما الطبيعية بشكل غير قانوني. وفي ظل تقاعس قوات حفظ السلام الروسية، افشلت الزيارة نتيجة حملة ممنهجة نظمها مجموعة من السكان المحليين.

وبهذا الشأن قدمت وزارة الخارجية الأذربيجانية مذكرة إلى الجانب الروسي. وطبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، تتضمن المذكرة مناشدة لضمان توصل ممثلين من أذربيجان إلى المنجمين المذكورين دون أي مانع. تُرفض في المذكرة كل موانع او طرح شروط أمام هذه الزيارة. وتم إبلاغ قوات حفظ السلام الروسية التي تنتشر مؤقتا، وبناء على البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2022م، في جزء من الأراضي الأذربيجانية، عن ضرورة الاحترام الصارم لسيادة وسلامة أراضي أذربيجان.