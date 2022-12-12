أذربيجان: 9 إصابات بكورونا في 12 ديسمبر

باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 13 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 12 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و879 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و524 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و987 مريض منهم ويستمر علاج 368 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 682 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و395 ألف و267 فحص طبي.