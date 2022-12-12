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    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 12 ديسمبر

    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]

    باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 12 ديسمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 12 ديسمبر
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