أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 12 ديسمبر
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]
باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)
لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان خلال 12 ديسمبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.
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