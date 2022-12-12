جيهون بايراموف: يتم سوء استخدام ممر لاتشين المخصص للأغراض الإنسانية فقط

باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج)

منذ أغسطس هذا العام، تم العثور في الأراضي الأذربيجانية ذات السيادة على 2728 لغم مضاد للمشاة صنع في أرمينيا عام 2021. قامت قيادة قوة حفظ السلام الروسية وقيادة مركز المراقبة المشترك التركي الروسي وكذلك الملحقون العسكريون للسفارات المعتمدة في أذربيجان بفحص المكان الذي دفنت فيه الألغام الارمينية الصنع.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

قال الوزير ان استمرار زراعة الألغام التي تهدد عملية بناء السلام وتعتبر جرائم حرب يضر بالجهود المبذولة للمصالحة بعد نزاع دام 30 سنة. ان ادخال الألغام الى أراضي أذربيجان هو سوء استخدام ممر لاتشين المخصص للأغراض الإنسانية فقك.