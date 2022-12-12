عقد لقاءات عمل في إطار برنامج توسيع التعليم ا لدفاعي للناتو

باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج)

عقد لقاء عمل مع منسقين اذربيجانيين وخبراء التعليم المختلفة للناتو في إطار برنامج توسيع التعليم الدفاع للحلف (DEEP)، في جامعة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج ان الطرفين اجريا خلال اللقاء تبادل الآراء حول آفاق تطوير نظام التعليم العسكري والتعاون، وقدمت عروض مختلفة حول الخبرة المكتسبة في هذا المجال.

قيل ان اللقاءات المنظمة في إطار التعاون مع الناتو مثمرة لكلا الجانبين وتم تحديد اتجاهات خطة العمل للعام المقبل.

ستستمر لقاءات عمل حتى 16 ديسمبر.