اختتام الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى – نتائج

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

- تعادل زيرا الباكو الرديف مع إيميشلي ضيفه بهدف لكل واحد منهما في مباراة منظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو بقيادة الحكم بكروف أمام 100 مشجع.

وفتح الحساب علييف د62 لصالح الضيف ورد عليه صادقوف د74.

وأنذر الحكم لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

- وخسر منكجوير أمام قراداغ لوكباتان الباكوي ضيفه بهدفين دون رد في مباراة قادها الحكم رجبوف على ملعب منكجوير المركزي باسم محمد زاده أمام 450 مشجع.

وسجل هدفي الضيف جعفروف د51 من ركلة الجزاء ومختارلي د57.

وأنذر الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من صاحب الأرض د62 بالبطاقة الحمراء عن تصرف عدواني.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع إلى الشوط الأول و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

- تغلب الجيش الرياضي على صبائل الباكوي الرديف بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أدارها الحكم جليلوف على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة أمام 40 مشجعا.

وسجل أهداف صاحب الأرض الثلاثة إلهام د22 وسمير د40 ومختار د90 وهدف الضيف الوحيد خيال د72.

وأنذر الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين وثالثهم بعد انتهاء المباراة من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و6 دقائق إلى الفترة الثانية.

- وتغلب أراز نخجوان على نفطجي الباكوي الرديف ضيفه بحساب 3-1 في مباراة منظمة على ملعب نخجوان المركزي بقيادة الحكم حسنلي أمام 1000 مشجع.

وسجل أهداف صاحب الأرض الثلاثة حضرت د5 وأورخان د45 من ركلة الجزاء وبايرام علي د72 فيما جاء هدف الضيف الوحيد من طرف وصال د8.

وأنذر الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض و8 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبين من كلا الناديين اثنين من كل نادي من الأربعة المذكورين بعد انتهاء المباراة بالبطاقة الحمراء عن كلام مهين او شتم والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و7 دقائق إلى الفترة الثانية.

- تغلب غابالا الرديف على زاقاتالا بحساب 4-1 في مباراة جمعتهما على ملعب غابالا المركزي بقيادة الحكم محمدوف أمام 20 مشجعا.

وسجل أهداف صاحب الأرض الأربعة سنعان د44 وفريد د51 ورؤوف د56 وبلال د80 وهدف الضيف كنعان د9.

وأنذر الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي عن تصرف غير رياضي والمواظبة على مخالفة القواعد.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

- كما حقق توران طاووس الطاووسي فوزا على قراباغ الأغدامي الرديف بحساب 3-1 في مباراة منظمة على ملعب طاووس المركزي بإدارة الحكم علييف أمام 56 مشجعا.

وسجل أهداف صاحب الأرض الثلاثة عزت د45 وناظم د81 ود90+3 فيما جاء هدف الضيف من جانب سيخان د57.

وأنذر الحكم لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

- تغلب شاماخي الرديف على سومغايت الرديف بهدفين مقابل هدف في مباراة قادها الحكم أحمدوف على ملعب شاماخي المركزي أمام 50 مشجعا.

جاء هدفا صاحب الأرض من طرفي عبد الله د44 وبهروز د51 وهدف الضيف من طرف جاودان د55.

وأنذر الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

ت الأندية ل ف ت خ ف/هـ ن 1 أراز نخجوان 13 10 2 1 33-9 32 2 توران طاووس الرديف 13 9 1 3 25-10 28 3 نفطجي الرديف 13 9 1 3 28-16 28 4 غابالا الرديف 13 6 2 5 23-16 20 5 كبز الرديف 13 6 2 5 21-17 20 6 قراداغ لوكباتان 14 5 3 6 19-14 18 7 صبائل الرديف 13 5 3 5 22-24 18 8 الجيش الرياضي 13 5 3 5 21-23 18 9 زاقاتالا 13 5 2 6 22-27 17 10 شاماخي الرديف 13 5 2 6 16-24 17 11 زيرا الرديف 13 4 4 5 12-17 16 12 قراباغ الرديف 13 4 2 7 16-21 14 13 منكجوير 13 4 1 8 20-25 13 14 إيميشلي 13 3 1 9 13-36 10 15 سومغايت الرديف 13 2 3 8 14-26 9

ويتصدر قائمة الهدافين علييف لاعب أراز نخجوان برصيد 12 هدفا ويليه 3 لاعبين برصيد 9 أهداف.