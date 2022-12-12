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    الوزير: هذا العام ازداد حجم الترانزيت عبر أذربيجان بنسبة 70 %

    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [٢٠:٣٩]

    باكو، 12 ديسمبر، (أذرتاج)

    في سياق وجود طرق النقل والمواصلات في المنطقة، ازدادت الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة للممر الاوسط بين الشرق والغرب، العابر لبحر الخزر وحجم الترانزيت عبر أذربيجان بنسبة 70 في المائة في عام 2022.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في اجتماع وزراء خارجية الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

    وقال إن شبكة طرق النقل التي انشئت في الأراضي المحررة الأذربيجانية، بما في ذلك ممر زانكزور سيلعب دورا إيجابيا في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين وسيساهم في تنمية التجارة في المنطقة.

    AZERTAG.AZ :الوزير: هذا العام ازداد حجم الترانزيت عبر أذربيجان بنسبة 70 %
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