الخارجية: يتوقع عقد الجولة المقبلة من المفاوضات مع أرمينيا في الأسابيع القادمة

باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج)

"على الرغم من العواقب المدمرة الحرب والاحتلال جروحهما، عرضت أذربيجان على أرمينيا السلام على أساس الاعتراف المتبادل والاحترام المتبادل لسيادة بعضهما بعضا وسلامتهما الإقليمية في إطار حدود دولتيهما.

خلال هذا العام، وفرت الوساطة المقترحة من قبل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارل ميشيل زخمًا للتطبيع بعد الصراع. أثبتت الاجتماعات الثلاثية في بروكسل أنها مثمرة." أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في اجتماع وزراء خارجية الشراكة الشرقية. قال الوزير: "تواصل أذربيجان دعم هذه الصيغة وتظل على استعداد لمزيد من المشاركة".

وأشار وزير الخارجية بيراموف إلى أن "الحياد وعدم الانحياز والاحترام الصارم للقانون الدولي وموافقة الأطراف تقع في صميم أي جهود وساطة أو مساعدة، ويجب احترام هذه المبادئ في جميع الظروف".

كواحدة من النتائج الملموسة لاجتماع بروكسل في 31 أغسطس، بدأت المفاوضات الثنائية حول نص معاهدة السلام المستقبلية. بعد الاجتماع مع نظيري الأرمني في واشنطن يوم 7 نوفمبر، قدمت أذربيجان المقترحات المعدلة إلى أرمينيا. وقال الوزير: "من المتوقع عقد الجولة المقبلة من المفاوضات في الأسابيع القادمة".

"نهج أذربيجان واضح ومتسق ويستند إلى القانون الدولي. تضمن معاهدة السلام المخطط توقيعها حقوق أذربيجان وأرمينيا كدولتين متساويتين وذات سيادة وتوفر أساسًا لمعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك أو المثيرة للقلق في مجال العلاقات بين الدولتين. على الرغم من الديناميكية المتزايدة في المفاوضات الثنائية، لا يزال التقدم محدودًا إلى حد ما حيث تتمسك أرمينيا بتجربتها في التظاهر بالمحادثات. وأضاف الوزير بيراموف أن أرمينيا تحاول تجنب تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في جميع الاتجاهات الثلاثة الرئيسية للتطبيع بين الدولتين، وهي توقيع معاهدة سلام وترسيم الحدود وفتح طرق المواصلات الإقليمية.