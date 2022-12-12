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    الوزير: أرمينيا تدفن الكثير من الألغام الجديدة في أراضي أذربيجان

    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [٢٢:١٢]

    باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج)

    كما تعتزم أذربيجان في فترة ما بعد النزاع بإعادة دمج مواطنيها من القومية الارمينية، القاطنين في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال مع المجتمع الاذربيجاني مع منحهم نفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها جميع المواطنين الاذربيجانيين الآخرين. ويشكل دستور جمهورية أذربيجان أساسا قانونيا مهما لهذا. ان توسيع الحوار والاتصالات بين حكومة أذربيجان والسكان المحليين من القومية الارمينية يهدف الى ضمان التعايش السلمي. هنا حاجة الى ترويج العملية ودعمها.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في اجتماع وزراء خارجية الشراكة الشرقية.

    أضاف الوزير ان تلويث الأراضي الأذربيجانية تلويثا واسعا بالالغام والمتفجرات الأخرى يشكل تهديدا رئيسيا للأعمال المقامة في فترة ما بعد النزاع. تشيد أذربيجان المساعدة الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي في مجال إزالة الألغام. مع هذا، ونظرا لمقياس القضية وخطورتها، يلعب التضامن والدعم الدولي دورا مهما في مكافحتها.

    قال الوزير ان الألغام حصدت 268 ضحية من الاذربيجانيين منذ توقيع البيان الثلاثي في 10 نوفمبر عام 2020، منهم 45 قتيلا و223 جريح. من بين ضحايا الألغام 9 أطفال وشباب ومرأة و3 ممثلي وسائل الاعلام. ترفض أرمينيا، التي تهمل حقيقة سقوط الضحايا المتزايد يوميا، تقديم معلومات كاملة ودقيقة عن الأراضي الملغومة. كذلك، تواصل أرمينيا دفن الكثير من الألغام في أراضي أذربيجان".

    AZERTAG.AZ :الوزير: أرمينيا تدفن الكثير من الألغام الجديدة في أراضي أذربيجان
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