جيهون بايراموف يطلع نظيره المالطي على استفزازات أرمينيا

باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج)

اجتمع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 12 ديسمبر مع وزير خارجية مالطا يان بورغ في إطار زيارته الى بلجيكا.

أفادت أذرتاج ان الطرفين اجريا في اللقاء تبادل الآراء حول أجندة التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب بين البلدين، والوضع الإقليمي والدولي.

أشاد الوزير بايراموف بتطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان ومالطا في المجالات المختلفة منها السياسية والاقتصادية والاستثمارات والطاقة وغيرها. اشير الى ضرورة الاستفادة من إمكانيات موجودة للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين. احيط الوزير جيهون بايراموف علما بالوضع الراهن في المنطقة في فترة ما بعد النزاع، واعمال إعادة البناء والاعمار الواسعة النطاق في الأراضي المحررة من الاحتلال، والخطوات التي تتخذها أذربيجان في تقديم اجندة السلام في المنطقة، والاستفزازات الارمينية في فترة ما بعد النزاع ومخاطر الألغام.

من جانبه قال الوزير المالطي يان بورغ ان بين البلدين تعاون مثمر على الصعيد الثنائي وفي اطار منظمة الأمم المتحدة والمنصات الاخرى المتعددة الجوانب. تم التأكيد على أهمية اللقاءات المنعقدة في تطوير الحوار السياسي بين البلدين. تحدث الوزير عن أهمية امن الطاقة في ظل الاحداث الجارية في العالم، وتم التشديد على الاسهام المهم لأذربيجان في ضمان امن الطاقة الأوروبي.