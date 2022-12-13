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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٢٦]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01

    أورو EUR 1 1.7876

    دولار أسترالي AUD 1 1.1521

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.324

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0978

    كرون دنماركي DKK 1 0.2404

    لاري جورجي GEL 1 0.6357

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185

    دولار كندا CAD 1 1.2451

    دينار الكويت KWD 1 5.5372

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3847

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0859

    جنيه مصري EGP 1 0.0691

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0879

    كرون النرويج NOK 1 0.1698

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3811

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0272

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2592

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2547

    ريال السعودية SAR 1 0.4521

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

    دولار تايوان TWD 1 0.0554

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0873

    كرون التشيك CZK 1 0.0736

    يوان الصين CNY 1 0.2436

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0794

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4959

    كرون السويد SEK 1 0.1642

    فرنك سويسرا CHF 1 1.816

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1298

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.2413

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1972

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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