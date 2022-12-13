البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01
أورو EUR 1 1.7876
دولار أسترالي AUD 1 1.1521
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.324
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0978
كرون دنماركي DKK 1 0.2404
لاري جورجي GEL 1 0.6357
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185
دولار كندا CAD 1 1.2451
دينار الكويت KWD 1 5.5372
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3847
بيسو المكسيك MXN 1 0.0859
جنيه مصري EGP 1 0.0691
لاي مولدوفا MDL 1 0.0879
كرون النرويج NOK 1 0.1698
زلوتي بولندا PLN 1 0.3811
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0272
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2592
دولار سنغافورة SGD 1 1.2547
ريال السعودية SAR 1 0.4521
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0873
كرون التشيك CZK 1 0.0736
يوان الصين CNY 1 0.2436
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0794
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4959
كرون السويد SEK 1 0.1642
فرنك سويسرا CHF 1 1.816
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1298
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.2413
بيسو تشيلي CLP 100 0.1972
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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