البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01

أورو EUR 1 1.7876

دولار أسترالي AUD 1 1.1521

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.324

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0978

كرون دنماركي DKK 1 0.2404

لاري جورجي GEL 1 0.6357

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185

دولار كندا CAD 1 1.2451

دينار الكويت KWD 1 5.5372

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3847

بيسو المكسيك MXN 1 0.0859

جنيه مصري EGP 1 0.0691

لاي مولدوفا MDL 1 0.0879

كرون النرويج NOK 1 0.1698

زلوتي بولندا PLN 1 0.3811

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.0272

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2592

دولار سنغافورة SGD 1 1.2547

ريال السعودية SAR 1 0.4521

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

دولار تايوان TWD 1 0.0554

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0873

كرون التشيك CZK 1 0.0736

يوان الصين CNY 1 0.2436

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0794

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4959

كرون السويد SEK 1 0.1642

فرنك سويسرا CHF 1 1.816

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1298

ليرة لبنان LBP 100 0.112

ين اليابان JPY 100 1.2413

بيسو تشيلي CLP 100 0.1972

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004