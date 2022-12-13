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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر

    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]

    باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج)

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 ديسمبر الحفل الذي أقيم في مصنع القواعد البحرية العميقة الحامل اسم حيدر علييف لإطلاق بنية منصة النفط "أذري – مركزي – شرقي" الى البحر.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر
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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر