الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إطلاق بنية منصة النفط "اذري – مركزي –شرقي" الى البحر
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج)
حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 ديسمبر الحفل الذي أقيم في مصنع القواعد البحرية العميقة الحامل اسم حيدر علييف لإطلاق بنية منصة النفط "أذري – مركزي – شرقي" الى البحر.
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