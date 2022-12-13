الرئيس التركي يجري زيارة إلى تركمانستان الثلاثاء

باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج)

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى تركمانستان لحضور القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن زيارة أردوغان إلى تركمانستان تأتي تلبية لدعوة نظيره سردار بردي محمدوف.

وأضاف البيان أن زيارة أردوغان إلى تركمانستان ستستمر يومين.

ومن المقرر أن يتم خلال القمة تناول التعاون بين البلدان الثلاثة في عدد من المجالات أبرزها التجارة والطاقة والمواصلات، بحسب البيان.

مصدر: الاناضول