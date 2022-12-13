الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران

باكو، 13 ديسمبر، (أذرتاج)

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ودعم طهران لروسيا في الصراع الأوكراني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات نشرتها المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

جاء في المعلومات: "يجب إدراج كيان قانوني واحد و 20 شخصا من إيران في قائمة الأشخاص والمنظمات الخاضعة للتدابير التقييدية. وكما يجب ادراج توريد الطائرات بدون طيار إلى روسيا في "القائمة السوداء".

كما أشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يصر على دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.