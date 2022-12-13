اكتشاف شواهد قبور قديمة أثناء البناء في خيزي

خيزي، 13 ديسمبر، (أذرتاج)

تم اكتشاف شواهد قبور أثرية أثناء بناء منزل في بلدة آلتي آغاج بمحافظة خيزي الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الهيئة الحكومية لحماية وتنمية وإحياء التراث الثقافي انه عندما قام ساكن جديد في البلدة بهدم المنزل القديم الخاص بسكان الاسرة المالاكانية (المالاكان أتباع المذهب الديني المسيحي، الذي أعلنته الكنيسة الروسية الأرثوذكسية كفرا وحظرته في روسيا القيصرية. ثم قامت بنفيهم إلى أذربيجان)، التي كانت تقطن في المنطقة حينذاك، عثر على شواهد القبور التي كانت تستخدم كمواد بناء في الجدران.

بناء على النقوش الموجودة عليها، من المفترض أن شواهد القبور تعود إلى القرنين الرابع عشر والسابع عشر.