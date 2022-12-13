زيادة عدد المنضمين الى اعتصام البيئيين الاذربيجانيين في الطريق بين لاتشين وشوشا
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٨]
باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج
يستمر النشطاء والمتطوعين وخبراء البيئة من المنظمات غير الحكومية اعتصامهم السلمي في الطريق بين لاتشين وشوشا احتجاجا على الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية الواقعة على جزء من الأراضي الأذربيجانية التي تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.
وقال مراسل أذرتاج من مكان الاعتصام أن النشطاء من مختلف أنحاء البلد يتدفقون إلى المنطقة للانضمام إلى المعتصمين الذين يطالبون قوات حفظ السلام الروسية المؤقتة بالحد من نهب وسلب ثروات أذربيجان الطبيعية وضمان زيارة المشاركين في الاعتصام الى منجمي قيزيل بولاق للذهب ودميرلي للنحاس والمويببدينوم وحضور قائد قوات حفظ السلام الروسية اللواء فولكوف مكان الحادث.
لم تحدث أية مخالفة أمنية خلال الاعصام السلمي حتى الان.
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