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    الرئيس إلهام علييف: بناء مصنع باكو للقواعد البحرية للمياه العميقة من أعظم الإنجازات

    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]

    باكو، 13 ديسمبر، (أذرتاج)

    يعد بناء مصنع القواعد البحرية العميقة الحامل اسم حيدر علييف أحد أعظم الإنجازات.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 13 ديسمبر في حفل إطلاق بنية منصة النفط "أذري – مركزي – شرقي" الى البحر في مصنع باكو للقواعد البحرية العميقة الحامل اسم حيدر علييف.

    قال الرئيس إن "هذا إنجاز مهم. بالإضافة إلى ذلك، قبل أيام قليلة، أثناء حفل تدشين ناقلة "الأكاديمي خوشبخت يوسفزاده" شاركنا ذكرياتنا حول ماضي هذه المنطقة والمصنع الذي قدم مساهمة مهمة في مشاريعنا المستقبلية للنفط والغاز. لو لم يتم إنشاؤه في نهاية السبعينيات والثمانينيات، كان قد يستغرق الأمر المزيد من الوقت لبدء الإنتاج".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: بناء مصنع باكو للقواعد البحرية للمياه العميقة من أعظم الإنجازات
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