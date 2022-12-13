مناقشات حول الشراكة بين اذربيجان والناتو
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
باكو، 13 ديسمبر، (أذرتاج)
التقى رئيس ممثلية جمهورية أذربيجان لدى الناتو جعفر حسينزاده اليوم مع نائب مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتهديدات الأمنية الناشئة جيمس أباتوراي.
أفادت وكالة أذرتاج أنه في الاجتماع، ناقش الطرفان الشراكة بين أذربيجان والناتو والطاقة والأمن السيبراني والتهديدات المختلطة وحماية البنى التحتية للطاقة الهامة.
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