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    رئيس اللجنة البرلمانية للبيئة: قوات حفظ السلام الروسية تسيء استخدام صلاحياتها

    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    قال نائب المجلس الوطني رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الثروات الطبيعية والطاقة والبيئة صادق قربانوف خلال مناقشات مشروع قانون بشأن إدراج تعديلات في القانون "في حماية البيئة" إن أذربيجان لن تسمح لأية قوة بالمساس باستقلالها وبسلامة أراضيها. بينما أنشأت دولة أذربيجان بالذات ذلك الطريق الذي قطعته عناصر قوات حفظ السلام الروسية أمام مجموعة من النشطاء الاجتماعيين وعلماء البيئة (قرب شوشا).

    وذكر قربانوف أن عناصر قوات حفظ السلام الروسية التي تسيء استخدام صلاحياتها قطعت الطريق أمام خبراء البيئة ومجموعة من النشطاء الاجتماعيين مشددا على أن هذا أمر غير قانوني.

    وأشار رئيس اللجنة البرلمانية إلى أن دولة أذربيجان لن تسمح بإخلال التوازن البيئي. تعيد أذربيجان بعد انتصارها إعمار الأراضي التي دمرها الوحشيون الأرمن.

    AZERTAG.AZ :رئيس اللجنة البرلمانية للبيئة: قوات حفظ السلام الروسية تسيء استخدام صلاحياتها
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