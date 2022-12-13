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    سيتم فتح ممرات جديدة في الأراضي المحررة

    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]

    باكو، 13 ديسمبر، )أذرتاج(

    تتواصل الأعمال على فتح ممرات جديدة في الأراضي المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني. نعمل حاليا على معبر آغبند الحدودي في قره باغ.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال رئيس لجنة الجمارك الحكومية شاهن باغيروف في خطابه في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال في المجلس الوطني الاذربيجاني.

    قال شاهن باغيروف إن في الأراضي المحررة نقطتين للتفتيش: "كان السائقون الإيرانيون يريدون التهرب من ضريبة الطرق بشتى الوسائل. لكن، طالبنا بدفع الرسوم ".

    AZERTAG.AZ :سيتم فتح ممرات جديدة في الأراضي المحررة
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