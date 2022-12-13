مشارِكة الاعتصام في قراباغ: يظهر هنا التضامن بين مواطني أذربيجان

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

قالت سفينج فدائي رئيسة الجمعية الأهلية لدعم تعليم النسوة والأطفال، وهي تشارك مع مجموعة من خبراء البيئة وأعضاء عدد من المنظمات غير الحكومية في الاعتصام السلمي في الطريق الواصل بين لاتشين وشوشا، احتجاجا على الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية الواقعة على جزء من الاراضي الأذربيجانية تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية فيما قالت إننا نشارك في الحملة منذ ساعات صباح البارحة ونطالبها بالحد من الاضرار على بيئة أذربيجان وطبيعتها والسماح بإجراء المراقبة والرصد في ذلك الجزء من أراضي أذربيجان، الذي تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية.

وأكدت السيدة فدائي أن "حضور قائد قوات حفظ السلام الروسية اللواء أندريه فولكوف مكان الاعتصام أمر واجب لكي نبلغه مطالبنا وقد انضم إلينا عمال يعملون هنا دعما للمنظمات غير الحكومية وفي الوقت ذاته قد أتى مواطنون من باكو ويدل ذلك على أن الاعتصام من شأنه أن يستمر أياما ويظهر هنا التضامن بين مواطني أذربيجان. ونعرض وحدة شعب أذربيجان أمام قوات حفظ السلام والأرمن وجميع العالم.