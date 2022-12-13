  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مشارِكة الاعتصام في قراباغ: يظهر هنا التضامن بين مواطني أذربيجان

    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٨]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    قالت سفينج فدائي رئيسة الجمعية الأهلية لدعم تعليم النسوة والأطفال، وهي تشارك مع مجموعة من خبراء البيئة وأعضاء عدد من المنظمات غير الحكومية في الاعتصام السلمي في الطريق الواصل بين لاتشين وشوشا، احتجاجا على الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية الواقعة على جزء من الاراضي الأذربيجانية تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية فيما قالت إننا نشارك في الحملة منذ ساعات صباح البارحة ونطالبها بالحد من الاضرار على بيئة أذربيجان وطبيعتها والسماح بإجراء المراقبة والرصد في ذلك الجزء من أراضي أذربيجان، الذي تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية.

    وأكدت السيدة فدائي أن "حضور قائد قوات حفظ السلام الروسية اللواء أندريه فولكوف مكان الاعتصام أمر واجب لكي نبلغه مطالبنا وقد انضم إلينا عمال يعملون هنا دعما للمنظمات غير الحكومية وفي الوقت ذاته قد أتى مواطنون من باكو ويدل ذلك على أن الاعتصام من شأنه أن يستمر أياما ويظهر هنا التضامن بين مواطني أذربيجان. ونعرض وحدة شعب أذربيجان أمام قوات حفظ السلام والأرمن وجميع العالم.

    AZERTAG.AZ :مشارِكة الاعتصام في قراباغ: يظهر هنا التضامن بين مواطني أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [٢٢:٠٥‎]
    مساعد الرئيس: نرفض بشدة اتهامات أرمينيا عن اغلاق طريق لاتشين
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]
    مساعد الرئيس: مطالب المعتصمين من قوات حفظ السلام الروسية قانونية
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]
    وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان يجتمعون في آوازا التركمانية
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
    مساعد الرئيس: تم تهريب ثروات المناجم الأذربيجانية (في قره باغ)
    مشارِكة الاعتصام في قراباغ: يظهر هنا التضامن بين مواطني أذربيجان