ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان

باكو، 13 ديسمبر، (أذرتاج)

بلغ حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الحالي في البلد 121.4 مليار مانات أو ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي انخفضت بنسبة 2.4 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة.

شكلت الصناعة 52.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و8 في المائة من التجارة وإصلاح المركبات و5.9 في المائة من النقل والتخزين و5 في المائة من الزراعة والغابات وصيد الأسماك و3.8 في المائة البناء و1.5 في المائة من الإقامة السياحية والمطاعم العامة و1.3 في المائة من مجالات المعلومات والاتصالات و14.3 في المائة من القطاعات الأخرى وصافي الضرائب على المنتجات والواردات 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد من السكان يساوي 12 ألفا و64.2 مانات.