أذربيجان: 64 إصابة بكورونا في 13 ديسمبر

باكو، 13 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 64 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 60 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 13 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و943 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و584 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و986 مريض منهم ويستمر علاج 370 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2779 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و398 ألف و46 فحصا طبيا.