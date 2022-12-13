مساعد الرئيس يحيط ممثلي السلك الدبلوماسي علما بالوضع الراهن على الطريق بين لاتشين وشوشا

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في لقاء له مع أعضاء السلك الدبلوماسي "إن غرض لقاء اليوم هو احاطتكم علما بالأوضاع الراهنة على الطريق بين لاتشين وشوشا.

وقال حاجييف "كما تعرفون، تطرح مسائل مختلفة لإبطال جدول الاعمال، كذلك تستخدم بعض المسائل كعنصر للدعاية. وقد اشتغلت أرمينيا خلال فترة الاحتلال بالنشاطات الكثيرة غير القانونية. وتعرضت المنشآت العامة والمدنية لأذربيجان ومن بينها آثارها الثقافية للدمار والهدم وقد شهدنا كل هذا خلال زيارتنا الأخيرة للأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.