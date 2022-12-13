أذربيجان: تطعيم 284 جرعة من لقاح كورونا في 13 ديسمبر

باكو، 13 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 284 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 116 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و49 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 103 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و16 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و926 ألف و238 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و394 ألف و71 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و766 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و393 ألف و155 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و246 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.