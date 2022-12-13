مساعد الرئيس: تم تهريب ثروات المناجم الأذربيجانية (في قره باغ)

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في لقاء له مع أعضاء السلك الدبلوماسي إن المناجم الأذربيجانية (التي كانت تحت الاحتلال) استُغلت بشكل غير قانوني وقد تكثفت حالات الاستغلال غير القانوني لمنجمي قيزيل بولاق ودميرلي وقد وجدت هذه الحقيقة تصديقا لها بناء على المصادر المختلفة.

وقال حاجييف: شوهد تكثيف حركة الشاحنات في مناطق المناجم خاصة وتمت دراسة هذه القضية من خلال المتابعة من قبل الهيئات الأذربيجانية العامة ذات الصلة ولا سيما وزارتي البيئة والثروات الطبيعية والاقتصاد.