وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان يجتمعون في آوازا التركمانية
AzerTAg.az
١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
باكو، 13 ديسمبر، (اذرتاج)
يعقد اجتماع بين وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان جيهون بايراموف ومولود تشاويش أوغلو ورشيد ميريدوف في مدينة آوازا التركمانية، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن حساب وزارة الخارجية الأذربيجانية على تويتر.
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