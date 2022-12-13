  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مساعد الرئيس: مطالب المعتصمين من قوات حفظ السلام الروسية قانونية

    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    قال مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في لقاء عقده مع نائب وزير الخارجية ايلنور محمدوف مع أعضاء السلك الدبلوماسي إننا أرسلنا رسائل إلى قوات حفظ السلام الروسية ونواصل الاتصال مع قائدها.

    وقال مساعد الرئيس إن هذه القضايا تثير قلقا عميقا في الشارع الأذربيجاني أيضا مفيدا أن كل شخص مطلع جيدا على أن القضايا الخاصة بسيادة أذربيجان تثير قلقا جادا لدى المجتمع سواء خلال سنوات الاحتلال ام في الفترة ما بعد تحرير الأراضي من الاحتلال فلذلك قام نشطاء المجتمع المدني الأذربيجاني وممثلون عن المنظمات غير الحكومية ونشطاء آخرون وجمعيات أهلية تحشدوا عند تقاطع الطرق الواصلة بين شوشا وخانكندي ولاتشين ليبدوا احتجاجهم.

    واكد حاجييف على أن ما يعبر المحتجون عنه من الأفكار موافق مع جميع الأطر القانونية حيث انهم يتقدمون بمطالب شرعية ولا يريدون شيئا غير شرعي. كما تتضمن هتافاتهم ارتكاب الإرهاب البيئي أيضا وإنهم يطلبون إنهاء الإرهاب البيئي في قراباغ.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: مطالب المعتصمين من قوات حفظ السلام الروسية قانونية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [٢٢:٠٥‎]
    مساعد الرئيس: نرفض بشدة اتهامات أرمينيا عن اغلاق طريق لاتشين
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]
    وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان يجتمعون في آوازا التركمانية
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
    مساعد الرئيس: تم تهريب ثروات المناجم الأذربيجانية (في قره باغ)
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
    مساعد الرئيس يحيط ممثلي السلك الدبلوماسي علما بالوضع الراهن على الطريق بين لاتشين وشوشا
    مساعد الرئيس: مطالب المعتصمين من قوات حفظ السلام الروسية قانونية