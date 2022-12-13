مساعد الرئيس: مطالب المعتصمين من قوات حفظ السلام الروسية قانونية

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

قال مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في لقاء عقده مع نائب وزير الخارجية ايلنور محمدوف مع أعضاء السلك الدبلوماسي إننا أرسلنا رسائل إلى قوات حفظ السلام الروسية ونواصل الاتصال مع قائدها.

وقال مساعد الرئيس إن هذه القضايا تثير قلقا عميقا في الشارع الأذربيجاني أيضا مفيدا أن كل شخص مطلع جيدا على أن القضايا الخاصة بسيادة أذربيجان تثير قلقا جادا لدى المجتمع سواء خلال سنوات الاحتلال ام في الفترة ما بعد تحرير الأراضي من الاحتلال فلذلك قام نشطاء المجتمع المدني الأذربيجاني وممثلون عن المنظمات غير الحكومية ونشطاء آخرون وجمعيات أهلية تحشدوا عند تقاطع الطرق الواصلة بين شوشا وخانكندي ولاتشين ليبدوا احتجاجهم.

واكد حاجييف على أن ما يعبر المحتجون عنه من الأفكار موافق مع جميع الأطر القانونية حيث انهم يتقدمون بمطالب شرعية ولا يريدون شيئا غير شرعي. كما تتضمن هتافاتهم ارتكاب الإرهاب البيئي أيضا وإنهم يطلبون إنهاء الإرهاب البيئي في قراباغ.