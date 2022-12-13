جيهون بايراموف: يجب تعزيز انشطتنا المشتركة في الجغرافيا التركية

باكو، 14 ديسمبر (اذرتاج)

من المهم للغاية تعزيز أنشطتنا المشتركة من أجل مكافحة التحديات والتهديدات الجديدة من جهة، والاستفادة بشكل فعال من الفرص الجديدة لمصالح شعوبنا ودولنا من جهة أخرى، في سياق التغييرات المهمة التي تحدث في جغرافيتنا الشاسعة والأهمية المتزايدة لمنطقتنا وكذلك الجغرافيا التركية بشكل عام.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات جاءت اليوم في خطاب ألقاه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف في اجتماع وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان في مدينة آوازا بتركمانستان.

اعرب الوزير الاذربيجاني عن ثقته أن "العلاقات الأخوية والودية بين بلداننا، القائمة على تقاليد الاحترام والثقة سوف تتطور وستظل دائمة بما يخدم لمصالح شعوبنا."