مساعد الرئيس: نرفض بشدة اتهامات أرمينيا عن اغلاق طريق لاتشين

باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج)

نرفص بشدةٍ اتهامات أرمينيا عن "إغلاق" طريق لاتشين وحدوث "كارثة إنسانية" في المنطقة و"التطهير العرقي". يجب الحد من استخدام أرمينيا الطريقَ الرابط بين لاتشين وخانكندي للأغراض العسكرية وإدخال الألغام وتهريب الثروات الطبيعية المنهوبة.

أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية في الديوان الرئاسي في لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي بحضور نائب وزير الخارجية الاذربيجاني إلنور محمدوف.

في حديثه عن جرائم حرب والافعال الاقتصادية غير القانونية التي ارتكبها الرئيسان السابقان لأرمينيا روبرت كوتشاريان وسيرج ساركسيان، قال مساعد الرئيس ان أذربيجان لن تسمح لروبين فاردانيان رجل الاعمال المجرم بنهب وتهريب الثروات الطبيعية لاذربيجان وإلحاقه أضرارا خطيرة بالبيئة المحيطة.