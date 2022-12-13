  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مساعد الرئيس: نرفض بشدة اتهامات أرمينيا عن اغلاق طريق لاتشين

    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [٢٢:٠٥‎]

    باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج)

    نرفص بشدةٍ اتهامات أرمينيا عن "إغلاق" طريق لاتشين وحدوث "كارثة إنسانية" في المنطقة و"التطهير العرقي". يجب الحد من استخدام أرمينيا الطريقَ الرابط بين لاتشين وخانكندي للأغراض العسكرية وإدخال الألغام وتهريب الثروات الطبيعية المنهوبة.

    أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية في الديوان الرئاسي في لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي بحضور نائب وزير الخارجية الاذربيجاني إلنور محمدوف.

    في حديثه عن جرائم حرب والافعال الاقتصادية غير القانونية التي ارتكبها الرئيسان السابقان لأرمينيا روبرت كوتشاريان وسيرج ساركسيان، قال مساعد الرئيس ان أذربيجان لن تسمح لروبين فاردانيان رجل الاعمال المجرم بنهب وتهريب الثروات الطبيعية لاذربيجان وإلحاقه أضرارا خطيرة بالبيئة المحيطة.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: نرفض بشدة اتهامات أرمينيا عن اغلاق طريق لاتشين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]
    مساعد الرئيس: مطالب المعتصمين من قوات حفظ السلام الروسية قانونية
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]
    وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان يجتمعون في آوازا التركمانية
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
    مساعد الرئيس: تم تهريب ثروات المناجم الأذربيجانية (في قره باغ)
    ١٣.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
    مساعد الرئيس يحيط ممثلي السلك الدبلوماسي علما بالوضع الراهن على الطريق بين لاتشين وشوشا
    مساعد الرئيس: نرفض بشدة اتهامات أرمينيا عن اغلاق طريق لاتشين