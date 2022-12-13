وزير الخارجية يدعو الى تشجيع التعاون بين موانئ أذربيجان وتركيا وتركمانستان

باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج)

توجد إمكانيات كبيرة لتطوير علاقاتنا على الصعيد الثلاثي. نثق في احراز إنجازات جادة نتيجة الاستفادة الصحيحة من الفرص الجديدة الناشئة في المنطقة في هذا المجال.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات جاءت اليوم في خطاب ألقاه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف في اجتماع وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان في مدينة آوازا بتركمانستان.

قال الوزير ان حجم النقل الدولي عبر أراضي أذربيجان شهد زيادة اكثر من 70 في المائة هذا العام. وأكد على أهمية القيام بالاعمال المشتركة المثمرة لزيادة التبادل التجاري وتنويعه وتسهيل إجراءات العبور في ممرات النقل والمواصلات وكذلك تسوية مسائل التعريفات بالتنسيق.

أشار جيهون بايراموف الى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز قدرات الترانزيت لدى البلدان بما فيها ممر النقل الأوسط (من الشرق الى الغرب عبر بحر الخزر) وتشجيع التعاون بين الموانئ البحرية لأذربيجان وتركيا وتركمانستان.