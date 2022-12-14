جيهون بايراموف: تنشأ بنية تحتية جديدة للنقل في الأراضي الأذربيجانية المحررة

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج)

إن انشاء بنية تحتية جديدة للنقل في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال وتشغيل ممر زنكزور يكتسب أهمية خاصة من حيث افتتاح طريق النقل الجديد على مدى الممر الأوسط.

أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في اجتماع ثلاثي بمشاركة وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان في مدينة اوازا التركمانستانية.

أضاف الوزير ان سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس وهي جزء من طريق الحرير الحديث تلعب دورا رئيسيا في تسهيل النقل القابل للتنافس بين اسيا وأوروبا.

وأكد الوزير على أهمية مشروع "لابيس – لازوري" قائلا ان الزيادة الملحوظة لاهمية امن الطاقة تبرز ضرورة توسيع التعاون المفيد بين الدول.