الرئيس الأذربيجاني يصل في زيارة عمل الى تركمانستان

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج)

وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة عمل الى مدينة تركمانباشي للمشاركة في القمة الثلاثية الأولى لرؤساء جمهوريات أذربيجان وتركيا وتركمانستان في 14 ديسمبر.

أفادت أذرتاج أنه قد اصطف في ارض مطار تركمانباشي الجوي الدولي حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في ارض المطار نائب رئيس الوزراء التركمانستاني وزير الخارجية رشيد ميريدوف وكبار المسئولين الآخرين.