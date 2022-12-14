أذربيجان عازمة على طي صفحة النزاع والانفتاح على علاقات جوار سليمة

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج)

أذربيجان عازمة على إقامة علاقات ثنائية مع أرمينيا على أساس الاعتراف والاحترام المتبادلين لسيادة بعضهما بعضا ووحدة اراضيهما وسلامة حدودهما، وطي صفحة النزاع والانفتاح على التعاون المفيد وعلاقات جوار سليمة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في اجتماع ثلاثي بمشاركة وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وتركمانستان في مدينة اوازا التركمانستانية.

أضاف الوزير ان الاقتراحات المعدلة الجديدة على نص المعاهدة المتعلقة بالعلاقات بين البلدين قدمت الى الجانب الأرميني لافتا الى ان وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان في الأسابيع القادمة القليلة.

وزاد الوزير بايراموف قائلا "إن موقف أذربيجان من هذه المسألة أيضا ثابت وواضح وقائم على القانون الدولي والعدالة. نأمل ان ترد أرمينيا بإرادة سياسية لازمة وافعال حقيقية على الخطوات التي تتخذها أذربيجان لأجل السلام. تنفيذ أرمينيا التزاماتها دون تأخير والامتناع نهائيا عن مزاعمها غير المبررة على أراضي أذربيجان واتخاذها خطوات حقيقية لإقامة علاقات جوار سليمة شرط مهم لإنجاز عملية التطبيع."