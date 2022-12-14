البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0102
أورو EUR 1 1.7602
دولار أسترالي AUD 1 1.1381
روبل بيلاروس BYN 1 0.6731
ريال برازيلي BRL 1 0.3218
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1003
كرون دنماركي DKK 1 0.2367
لاري جورجي GEL 1 0.6273
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177
دولار كندا CAD 1 1.2523
دينار الكويت KWD 1 5.525
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3798
بيسو المكسيك MXN 1 0.0885
جنيه مصري EGP 1 0.0692
لاي مولدوفا MDL 1 0.0878
كرون النرويج NOK 1 0.1703
زلوتي بولندا PLN 1 0.3767
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0279
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2342
دولار سنغافورة SGD 1 1.2397
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674
دولار تايوان TWD 1 0.0551
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0573
كرون التشيك CZK 1 0.0723
يوان الصين CNY 1 0.238
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0373
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4939
كرون السويد SEK 1 0.1609
فرنك سويسرا CHF 1 1.7852
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.2263
بيسو تشيلي CLP 100 0.1881
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
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