قرية قوشابولاق لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج)

كان سكان قرية قوشابولاق لمحافظة جبرائل يشتغلون أساسا بتربية المواشي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. حول الوحشيون الأرمن القرية الى خراب في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية في 2 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.