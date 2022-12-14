كازاخستان تخطط في تطوير طرق تصدير النفط

باكو، 14 ديسمبر، (أذرتاج)

تعتزم كازاخستان لتطوير طرق تصدير النفط إلى الصين وإيران.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الكازاخستانية أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الكازاخستاني بولات أكجولاكوف.

وقال الوزير بولات أكجولاكوف: "سيولى اهتمام خاص لتطوير طرق النقل الدولي عبر بحر الخزر في اتجاه موانئ أذربيجان وجورجيا وتركيا وطرق التصدير إلى الصين وإيران".

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد مسودة خطة عمل لتطوير طرق تصدير النفط البديلة في إطار تنويع اتجاهات التصدير.