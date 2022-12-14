  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    السفير الاذربيجاني يطلع مسؤولة خارجية هولندا على الاعتصام المنظم في طريق شوشا ولاتشين

    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥‎]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في مملكة ندرلاند رحمن مصطفايف بنائبة مدير الشؤون السياسية بالخارجية الهولندية أريكا شوتن.

    وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول العلاقات القائمة بين البلدين. قدم السفير مصطفايف معلومات مفصلة إلى مسؤولة الخارجية الهولندية حول الحقائق السائدة على المنطقة والأمن الإقليمي والأوضاع ما بعد النزاع ونية أذربيجان للتصالح وكذلك الوضع الراهن في طريق لاتشين. وتحدث السفير عن اعتصام ينظمه الخبراء البيئيون في الطريق بين شوشا ولاتشين. وابلغ أن أرمينيا تنشر معلومات مزيفة، مشيرا إلى أن الجانب الأرميني يستخدم الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي للأغراض العسكرية ونقل الألغام والثروات الطبيعية المنهوبة والمسلوبة مشددا على ضرورة الحيلولة دون ذلك. واستلفت إلى أن مزاعم أرمينيا على أراضي أذربيجان لا تزال مستمرة.

    وتبادل الطرفان وجهات نظر حول القضايا المذكورة وأكدا على مواصلتهما للعمل سويا من اجل السلام وجنوب القوقاز الآمنة والمزدهرة.

    AZERTAG.AZ :السفير الاذربيجاني يطلع مسؤولة خارجية هولندا على الاعتصام المنظم في طريق شوشا ولاتشين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]
    "الخارجية" تطالب أرمينيا وقف تصريحاتها وخطواتها ضد وحدة أراضي أذربيجان
    إن طريق لاتشين أغلِق من قبل قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الأراضي الأذربيجانية وليس المعتصمين
    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف: انتصارنا في الحرب الوطنية أتى بفرصة سانحة لمشاريع جديدة للنقل واللوجستية في المنطقة
    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]
    الرئيس: ستستكمل جميع الأعمال في الجزء من ممر زنكزور العابر لأراضي أذربيجان في عام 2024
    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٦]
    الرئيس إلهام علييف: حققت أذربيجان وتركيا وتركمانستان إنجازات كبيرة في مجال النقل واللوجستية
    السفير الاذربيجاني يطلع مسؤولة خارجية هولندا على الاعتصام المنظم في طريق شوشا ولاتشين