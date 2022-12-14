السفير الاذربيجاني يطلع مسؤولة خارجية هولندا على الاعتصام المنظم في طريق شوشا ولاتشين

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في مملكة ندرلاند رحمن مصطفايف بنائبة مدير الشؤون السياسية بالخارجية الهولندية أريكا شوتن.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول العلاقات القائمة بين البلدين. قدم السفير مصطفايف معلومات مفصلة إلى مسؤولة الخارجية الهولندية حول الحقائق السائدة على المنطقة والأمن الإقليمي والأوضاع ما بعد النزاع ونية أذربيجان للتصالح وكذلك الوضع الراهن في طريق لاتشين. وتحدث السفير عن اعتصام ينظمه الخبراء البيئيون في الطريق بين شوشا ولاتشين. وابلغ أن أرمينيا تنشر معلومات مزيفة، مشيرا إلى أن الجانب الأرميني يستخدم الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي للأغراض العسكرية ونقل الألغام والثروات الطبيعية المنهوبة والمسلوبة مشددا على ضرورة الحيلولة دون ذلك. واستلفت إلى أن مزاعم أرمينيا على أراضي أذربيجان لا تزال مستمرة.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول القضايا المذكورة وأكدا على مواصلتهما للعمل سويا من اجل السلام وجنوب القوقاز الآمنة والمزدهرة.