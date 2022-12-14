مسألة حقوق وامن الأرمن القاطنين في قره باغ شأن داخلي لأذربيجان

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج)

فيما يتعلق بالمناشدات غير المبررة لـ"انشاء آلية دولية لضمان حقوق وامن الأرمن" فنقول ان مسألة حقوق وأمن السكان من القومية الارمينية، القاطنين في منطقة قره باغ الأذربيجانية شأن داخلي لأذربيجان. قره باغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان وسيتم توفير حقوق وامن السكان من القومية الارمينية، القاطنين في تلك المنطقة بناء على دستور جمهورية أذربيجان.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على تصريح ادلت به وزارة الخارجية الارمينية في 13 ديسمبر عام 2022.

كما يأتي في بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية ان أذربيجان تنفذ التزاماتها بشكل كامل وتطالب الجانبَ الأرميني بشدة بتنفيذ التزاماته أيضا. إن حدوث التوتر في المنطقة ليس في مصلحة أذربيجان التي هي مبادرة لأجندة السلام، على خلاف أرمينيا. تضمن أذربيجان سلامة وأمن أراضيها بناء على الأسس القانونية.

يجب على الجانب الأرميني ان يكف عن التصريحات والخطوات ضد سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها.