أذربيجان تصدر منتجات إلى 181 دولة خلال 10 اشهر

باكو، 14 ديسمبر، (اذرتاج)

أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 181 دولة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 121 دولة واستيرادها من 169 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.