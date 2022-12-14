الدول الأوروبية حققت تقدما في القضايا الفنية بشأن سقف أسعار الغاز-وزير الاقتصاد الألماني

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج)

أكد وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني، روبرت هابيك، أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، حققوا تقدما بشأن القضايا الفنية المتعلقة بوضع سقف لأسعار الغاز في اجتماع اليوم الثلاثاء في بروكسل، حسبما أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة تاس الروسية.

وقال هابيك للصحفيين بعد الاجتماع الوزاري: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا في جميع القضايا التقنية، فضلا عن هيكل هذه الآلية، لكننا لم ننته بعد. لا يمكن توضيح بعض القضايا اليوم ويجب أن تظل مفتوحة"، حسبما أفادت "تاس".

وفقًا لتوقعات المفوضية الأوروبية، فان آلية تصحيح سعر الغاز ستكون في حال وصول سعر الغاز في المركز الافتراضي في هولندا إلى سقف 275 يورو لكل 1 ميغاواط/ساعة (حوالي 3 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب) والحفاظ على هذا السعر لمدة أسبوعين على الأقل. لكن لم يحظ هذا الاقتراح بتأييد دول الاتحاد الأوروبي، التي اعتبرت أن المفوضية الأوروبية وضعت سقفًا مرتفعًا للغاية.