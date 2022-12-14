  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث

    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٢]

    شوشا، 14 ديسمبر، (أذرتاج)

    دخل الاعتصام السلمي لمجموعة من الخبراء البيئيين الاذربيجانيين من المنظمات غير الحكومية في الطريق بين لاتشين وشوشا يومه الثالث. ويتدفق النشطاء من مختلف أنحاء البلد إلى المنطقة للانضمام إلى المعتصمين الذين يطالبون قوات حفظ السلام الروسية المؤقتة بالحد من نهب وسلب ثروات أذربيجان الطبيعية وضمان دخول المعتصمين السلميين الى منجمي "قيزيل بولاق" للذهب و"دميرلي" للنحاس والمويببدينوم وكذلك يطالبون اللقاء مع قائد قوات حفظ السلام الروسية الجنرال أندري فولكوف في مكان الاعتصام.

    يجب الذكر ان قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الاراضي الاذربيجانية المحررة تستمر في اغلاق الطريق امام المدنيين لمنع دخولهم الى المناجم في المنطقة التي تنتشر فيها. يطالبها الخبراء البيئيون الاذربيجانيون بالحد من تهريب الثروات الطبيعية الاذربيجانية والسماح لهم بالمراقبة والمتابعة.

    AZERTAG.AZ :الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]
    "الخارجية" تطالب أرمينيا وقف تصريحاتها وخطواتها ضد وحدة أراضي أذربيجان
    إن طريق لاتشين أغلِق من قبل قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الأراضي الأذربيجانية وليس المعتصمين
    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف: انتصارنا في الحرب الوطنية أتى بفرصة سانحة لمشاريع جديدة للنقل واللوجستية في المنطقة
    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٣]
    الرئيس: ستستكمل جميع الأعمال في الجزء من ممر زنكزور العابر لأراضي أذربيجان في عام 2024
    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٦]
    الرئيس إلهام علييف: حققت أذربيجان وتركيا وتركمانستان إنجازات كبيرة في مجال النقل واللوجستية
    الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث