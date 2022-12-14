الاعتصام السلمي للبيئيين الاذربيجانيين في طريق لاتشين – شوشا يدخل يومه الثالث

شوشا، 14 ديسمبر، (أذرتاج)

دخل الاعتصام السلمي لمجموعة من الخبراء البيئيين الاذربيجانيين من المنظمات غير الحكومية في الطريق بين لاتشين وشوشا يومه الثالث. ويتدفق النشطاء من مختلف أنحاء البلد إلى المنطقة للانضمام إلى المعتصمين الذين يطالبون قوات حفظ السلام الروسية المؤقتة بالحد من نهب وسلب ثروات أذربيجان الطبيعية وضمان دخول المعتصمين السلميين الى منجمي "قيزيل بولاق" للذهب و"دميرلي" للنحاس والمويببدينوم وكذلك يطالبون اللقاء مع قائد قوات حفظ السلام الروسية الجنرال أندري فولكوف في مكان الاعتصام.

يجب الذكر ان قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الاراضي الاذربيجانية المحررة تستمر في اغلاق الطريق امام المدنيين لمنع دخولهم الى المناجم في المنطقة التي تنتشر فيها. يطالبها الخبراء البيئيون الاذربيجانيون بالحد من تهريب الثروات الطبيعية الاذربيجانية والسماح لهم بالمراقبة والمتابعة.