الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف
AzerTAg.az
١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]
تركمانباشي، 14 ديسمبر، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف في 14 ديسمبر.
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