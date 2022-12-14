الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف

"الخارجية" تطالب أرمينيا وقف تصريحاتها وخطواتها ضد وحدة أراضي أذربيجان

إن طريق لاتشين أغلِق من قبل قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في جزء من الأراضي الأذربيجانية وليس المعتصمين