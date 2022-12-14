توقيع وثائق اذربيجانية تركية تركمانستانية

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج)

تم التوقيع على وثائق اذربيجانية تركية تركمانستانية عقب الاجتماع الموسع بين الرؤساء إلهام علييف ورجب طيب اردوغان وسردار بيردمحمدوف بمدينة تركمانباشي في 14 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان رؤساء الدول الثلاث وقعوا في البداية إعلانا مشتركا للقمة الأولى.

ثم أقيم حفل التوقيع.

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني باتير اتدايف ووزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير التجارة التركي محمد موش على "اتفاقية بين الحكومات حول التعاون التجاري الاقتصادي".

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء التركمانستاني نورمحمد اماننفسوف ووزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو على "برنامج اطاري بين الحكومات حول التعاون في مجالات العلم والتعليم والثقافة لسنوات 2025-2023".

وقع رئيس لجنة الجمارك التركمانستانية مقصد خودايقولييف ووزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير التجارة التركي محمد موش على "مذكرة بين الحكومات حول التفاهم في انشاء لجنة استشارية مشتركة للتعاون الجمركي".

وقع رئيس مؤسسة "تركمان غاز" الوطنية التركمانية باتير امانوف ووزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي فاتح دونماز على "مذكرة التفاهم بين الهيئات حول تطوير التعاون في مجال الطاقة".

وقع المدير العام لوكالة النقل والاتصالات لدى مجلس الوزراء التركمانستاني محمدخان جاكييف ووزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف ووزير النقل والبنية التركي عادل قاراسماعيلوغلو على "مذكرة التفاهم بين الهيئات حول تطوير التعاون في مجال النقل".