الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تمتلك أكبر أسطول تجاري في بحر الخزر

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقاء موسع بحضور رئيسي تركيا وتركمانستان والوفود المرافقة بمدينة تركماباشي "إن أذربيجان تمتلك أكثر من 50 سفينة شحن ولها أكبر أسطول تجاري في بحر الخزر. ومصنع صناعة السفن المدشن عام 2013م يعمل في الوقت الحاضر بطاقته الكاملة وهو قادر على بناء سفن بكل أنواعها.

وأضاف الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان تمتلك احدى أكبر أسطول النقل الجوي المدني في المنطقة بامتلاك 18 طائرة شحن ومن المخطط إضافة 9 طائرات شحن إلى الأسطول خلال 10 سنوات مقبلة.

واستطرد الرئيس إلهام علييف قائلا إن أذربيجان تعمل فيها في الوقت الحاضر 8 مطارات دولية مفيدا أن حفلي افتتاح مطاري فضولي وزنكيلان الواقعين على الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني نظما بمشاركة رئيس تركيا أخيه العزيز رجب طيب أردوغان وزاد أن مطار في لاتشين المحررة من الاحتلال الأرميني هو المطار الدولي الـ9 في البلد ومن المخطط تدشينه عام 2024م.