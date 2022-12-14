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    الرئيس إلهام علييف: حققت أذربيجان وتركيا وتركمانستان إنجازات كبيرة في مجال النقل واللوجستية

    ١٤.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٦]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في لقاء موسع انعقد بحضور رئيسي تركيا وتركمانستان والوفود المرافقة بمدينة تركماباشي إن أذربيجان وتركيا وتركمانستان حققت إنجازات كبيرة في مجال النقل واللوجستية وقد نفذ عدد كبير من المشاريع من قبل بلداننا التي تفتح بدورها فرصا جديدة للتعاون في مجال طرق المواصلات.

    وأشار رئيس الدولة إلى أن الاستثمارات في مجال النقل واللوجستية في كل من البلاد الثلاثة خدمت لانشاء بنية تحتية جديدة وحديثة.

    واكد الرئيس علييف أن أذربيجان تشارك بشكل نشط في ممري النقل "الشرق – الغرب" و"الشمال – الجنوب" وقد نفذت جميع المشاريع الرئيسية الخاصة بالنقل برا وجوا وسككيا على أراضيها ونتيجة ذلك تحولت أذربيجان إلى بلد ترانزيت مهم. وذكر الرئيس إلهام علييف أن حجم نقل الترانزيت العام عبر أراضي أذربيجان خلال فترة الـ10 اشهر الأولى من العام الجاري قد ازداد بنسبة تزيد عن 80 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

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